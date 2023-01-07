Эксклюзив 07 января 2023, 16:50 Спасателей и аварийную службу вызвали на помощь застрявшему в батарее ребенку в Москве Источник «360»: в Москве спасатели прибыли на помощь застрявшему в батарее ребенку РИА «Новости»

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В Москве трехлетний ребенок застрял ногой в батарее, в квартире на бульваре Маршала Рокоссовского, сообщил источник «360». Для помощи вызывали спасателей.

По предварительным данным, чтобы извлечь ногу ребенка, нужно ломать батарею. Прибывшие на место специалисты аварийной службы слили воду из радиатора, уточнил собеседник «360». Информация о том, получил ли ребенок ожоги, уточняется.

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UPD: Чтобы освободить зажатую ногу ребенка, пришлось вырезать кусок секции батареи. Источник уточнил, что помощь спасатели оказали девочке 2019 года рождения.

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В начале января 11-летний ребенок тяжело пострадал на станции МЦК. Его голову и руку частично затянуло под ленту эскалатора. Школьника доставили в больницу. По информации источника «360», врачи выявили у пострадавшего переломы челюсти и височной кости.