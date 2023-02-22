Эксклюзив 22 февраля 2023, 10:59 Спасатель заявил, что причиной пожара на складе в Ступине стало возгорание пластика Пожарно-спасательный гарнизон Ступино: причина пожара — возгорание пластиковой крошки Пресс-служба МЧС России по Московской области

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Пожар на складе в Ступине прозошел из-за возгорания пластиковой крошки. Об этом «360» заявил начальник службы Ступинского пожарно-спасательного гарнизона Дмитрий Пахарев.

По его словам, сообщение о случившемся поступило в 07:00.

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«Горело открытым огнем. Как выяснялось, это была пластиковая стружка, крошка. Данное здание использовалось под склад, имелись многочисленные нарушения противопожарного режима», — сказал Пахарев.

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Он добавил, что сейчас происходит разбор и проливка конструкций. Источник «360» уточнил, что арендатором здания является ИП Аристов. На складе хранилась пластиковая крошка для производства ПНД труб.

Пожар случился на улице Загородная в кирпичном здании, его площадь составила 1000 квадратных метров. Спасатели сумели локализовать возгорание в 07:40, ликвидация открытого огня произошла в 10:40. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Московской области.