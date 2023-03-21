Происшествия 21 марта 2023, 15:26 Спасатель Томчук предостерег от прогулок по льду весной Спасатель Томчук предупредил, что весной велик риск провалиться под лед

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Прогулки по весеннему льду могут обернуться гибелью, так как в данный период он довольно непрочный. Такой информацией поделился заслуженный спасатель России, советник начальника «Мособлпожспаса» Игорь Томчук. Об этом сообщило ИА НСН.

По словам специалиста, самыми опасными являются реки, которые проходят через крупные города. Весной начинается сход льда. Кроме того, течение в реках довольно сильное. Спасатель предупредил, что в весенней воде человек может протянуть не более десяти минут.

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«Мало того, что лед подмывается течением снизу, его прогревает солнышко и сразу рыхлеет верхний слой, он становится крайне опасным», — рассказал Томчук

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