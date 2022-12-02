02 декабря 2022, 13:49
Спасатель Штыб рассказал, как действовать в случае обрушения подвесного потолка
Спасатель Штыб: при обрушении потолка надо поскорее покинуть помещение
Спасатель Максим Штыб рассказал, как правильно себя вести в случае обрушения подвесного потолка, чтобы снизить риск травм. Об этом сообщило ИА «Невские новости».
Такое происшествие случилось в кафе бизнес-центра в Санкт-Петербурге.
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«Если в торговом или бизнес-центре упал потолок, то я рекомендую посетителям максимально быстро уйти из этого помещения через ближайший выход на улицу», — объяснил эксперт.
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Он отметил, что необходимо обратиться в экстренные службы, чтобы спасатели поскорее помогли тем, кто остался под завалами. Самостоятельно пытаться освободить людей не нужно, так как можно еще сильнее им навредить, заключил Штыб.
Санкт-Петербург
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