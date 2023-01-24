Происшествия 24 января 2023, 17:14 Спасатель реанимировал кота, пострадавшего при пожаре в Иванове

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В понедельник в Иванове в десятиэтажном доме на 3-й Сосневской произошел пожар. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

Из дома эвакуировали 31 жильца. А в одну из квартир на седьмом этаже спасатели смогли проникнуть, лишь срезав дверь. Она была полностью объята огнем. В одной из комнат сотрудники МЧС нашли 60-летнюю женщину и передали ее врачам. Там же к спасателям вышел обессиленный и наглотавшийся дыма кот.

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Сотрудник МЧС отсоединил от своего дыхательного аппарата легочный автомата и дал питомцу подышать чистым воздухом. Животное было спасено.

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