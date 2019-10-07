Спасатель разбился при прыжке с парашютом в Свердловской области

Местом происшествия стали окрестности села Логиново в Белоярском районе.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал об инциденте.

«Информация о ЧП поступила в отдел полиции города Заречного. На место выехала следственно-оперативная группа территориального ОВД. Личность погибшего установлена — это Михаил, 1984 года рождения, фельдшер региональной поисково-спасательной базы из Екатеринбурга. Мужчина совершал тренировочный прыжок с вертолета Ми-8 с высоты 800 метров. Известно, что это был его 35-й прыжок», — сообщил он.

По предварительным данным, причиной гибели фельдшера стали не раскрывшийся основной парашют и обмотавшийся вокруг шеи мужчины запасной. По словам Горелых, проводится проверка всех обстоятельств происшествия.

Известно, что региональная поисково-спасательная база работает на происшествиях с авиатранспортом. Ее работу контролирует министерство транспорта.