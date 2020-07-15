Спасатель рассказал, как вести себя при подтоплениях

Одно из самых важных правил при угрозе дворовых подтоплений — выключить электричество и обесточить весь дом, чтобы вас не ударило током. Также необходимо позвонить в единую службу спасения 112.

Если подтопление началось ночью, то эксперт советует эвакуироваться на крышу.

«С собой нужно взять только крайне необходимое — это документы, питьевую воду. После этого необходимо оповестить спасателей, дать знак, чтобы к человеку прилетел вертолет или приплыли на катере и провели эвакуацию», — посоветовал Галиев.