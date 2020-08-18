Спасатель пострадал во время тушения пожара в Петербурге

Возгорание произошло 18 августа в Центральном районе города на улице Тюшина, 7. На место происшествия выехали 18 пожарных. В ходе ликвидации пожара пострадал сотрудник поисково-спасательной службы. Сейчас он находится во ВЦЭРМ им. Никифорова.