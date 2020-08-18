18 августа 2020, 11:00
Спасатель пострадал во время тушения пожара в Петербурге
Сотрудник поисково-спасательной службы получил травмы во время тушения пожара в одном из зданий на улице Тюшина в Санкт-Петербурге. Его госпитализировали. Об этом сообщил сайт «Невские новости».
Возгорание произошло 18 августа в Центральном районе города на улице Тюшина, 7. На место происшествия выехали 18 пожарных. В ходе ликвидации пожара пострадал сотрудник поисково-спасательной службы. Сейчас он находится во ВЦЭРМ им. Никифорова.