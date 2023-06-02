Происшествия

02 июня 2023, 17:26

Спасатель пострадал при тушении пожара в похоронном бюро в Гусь-Хрустальном

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Пожар в бюро ритуальных услуг произошел в Гусь-Хрустальном во Владимирской области. В результате возгорания пострадал один человек, сообщил «Царьград».

По предварительным данным, огонь охватил похоронное бюро вечером 1 июня. Общая площадь пожара составила 1500 квадратных метров.

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Отмечается, что при тушении возгорания пострадал спасатель. Предположительно, причиной пожара могла стать неисправная электропроводка.

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