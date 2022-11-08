Спасатель поймал падающего из окна мальчика в Иркутске во время пожара | 360°

Происшествия 08 ноября 2022, 12:27 Спасатель поймал падающего из окна мальчика в Иркутске во время пожара

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В Иркутске спасателю чудом удалось спасти 10-летнего мальчика, который едва не погиб во время пожара. Об этом написал сайт kp.ru.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области, пожар произошел на улице Депутатской днем 8 ноября. Прибывшие на место ЧП пожарные увидели, что на подоконнике второго этажа в горящей квартире стоит мальчик.

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«На счету была каждая секунда, и пожарный второй пожарно-спасательной части Дмитрий Перевозный, подбежав к окну, поймал падающего ребенка», — сообщили в ведомстве.

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Сейчас ребенок находится в больнице. Пожарным также удалось спасти двух собак и кошку.