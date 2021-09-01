Спасатель погиб от удара молнии на пляже в США

Спасателя ударила молния на пляже в Нью-Джерси в США. В результате он погиб. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на зарубежные СМИ.

Кроме спасателя пострадали еще шесть человек. Всем им понадобилась медицинская помощь из-за тошноты и сильного головокружения. Сейчас информации об их состоянии нет.

Губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи выразил соболезнования близким людям погибшего.

За последнее время в штате произошло несколько штормов с ударами молний и сильным ветром.