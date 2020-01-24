Спасатель объяснил, как девушка на Урале выжила после падения с 9 этажа

Выпавшая из окна девятого этажа девушка родилась в рубашке. Она выжила, потому что в тот момент сошлись ее счастливые звезды: упала она плашмя, а снег сыграл роль спасательной подушки. Если бы вниз головой — никаких шансов встать, отряхнуться и пойти дальше у нее бы не было.

«Падение максимальной площадью тела в снег смягчило удар. Поэтому она смогла встать и пойти. Повреждения внутренних органов у нее есть 100%. Есть элемент везучести. Многие падают и не встают», — рассказал «360» спасатель Эдуард Халилов.

Собеседник добавил, что когда люди прыгают на спасательный батут, их предупреждают, что приземляться на ноги категорически нельзя. Необходимо упасть на мягкое максимальной площадью тела, как это и произошло в случае с девушкой.

Ранее в Сети появилось видео полета жительницы ханты-мансийском Излучинска с девятого этажа. После приземления в сугроб она смогла встать и уйти на своих ногах. Как сообщили СМИ со ссылкой на медиков, у удачливой девушки нет ни одного перелома.