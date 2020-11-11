Спасатель объяснил, как без угрозы для жизни повторить сцену из «Титаника»

Речь идет о моменте, когда главные герои Роза и Джек стоят на носу корабля, раскинув руки в стороны. Для пары из Индии попытка повторить эту сцену оказалась смертельной. 11 ноября возлюбленные за несколько дней до свадьбы участвовали в фотосессии. Для эффектного снимка они решили встать край судна. В этот момент гребец потерял управление и лодка перевернулась. Пара погибла, спасся только лодочник.

Алексей Дударев заявил, что делать такое фото на воде было ошибкой. Он рассказал, что актеры «Титаника» во время съемок этого момента находились на суше.

«Они же были не на корабле, а на макете корабля. Они были в студии, где совершенно безопасно и ты уже не утонешь. Потому что на любом судне, на любом маломерном судне необходимо находиться в спасательных жилетах, а это уже выпадет из концепции фотосессии», — подчеркнул специалист.

Помимо прочего, людям на корабле опасно становиться на перила и свешиваться с борта. Дударев отметил, что лучше воспользоваться фотомонтажом, чем рисковать жизнью.