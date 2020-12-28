Спасатель объяснил, что могло бы спасти рыбаков «Онеги»

Он рассказал, что в Баренцевом море шансы невелики, но они есть. Это зависит от того, удалось ли пропавшим людям найти какое-то спасательное средство. Если да, то они смогут продержаться до двух суток. Если все же нет, то они не смогут находиться на воде дольше нескольких часов.