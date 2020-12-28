28 декабря 2020, 11:13
Спасатель объяснил, что могло бы спасти рыбаков «Онеги»
Заслуженный спасатель России Дмитрий Коринный оценил шансы на спасение 17 рыбаков в затонувшего судна «Онега». Об этом сообщило ИА Nation News.
Он рассказал, что в Баренцевом море шансы невелики, но они есть. Это зависит от того, удалось ли пропавшим людям найти какое-то спасательное средство. Если да, то они смогут продержаться до двух суток. Если все же нет, то они не смогут находиться на воде дольше нескольких часов.