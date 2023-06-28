Происшествия 28 июня 2023, 18:40 Спасатель Аршакян рассказал, как избежать несчастных случаев во время отдыха у водоемов Спасатель Аршакян посоветовал не купаться в неустановленных местах

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Не стоит купаться в неустановленных для этого местах. В противном случае отдых может привести к трагедии. Такой информацией поделился заместитель начальника Главного управления МЧС России по Московской области Максим Аршакян. Об этом сообщило ИА НСН.

По словам специалиста, вода в неустановленных местах не проходила экспертизу на загрязнения. Также на дне могут находиться опасные предметы, способные повредить ноги.

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При этом спасатель посоветовал не купаться в состоянии опьянения и не заплывать за буйки.