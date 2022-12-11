Происшествия 11 декабря 2022, 18:46 Спа-центр Иркутска загорелся на 350 «квадратах» МЧС: спа-клуб Иркутска загорелся на площади 350 «квадратов» РИА «Новости»

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В Иркутске произошел пожар в семейном спа-клубе. Площадь возгорания составила 350 квадратных метров. Об этом сообщила ГУ МЧС по региону в Telegram-канале.

«В настоящее время площадь пожара составляет более 350 квадратных метров», — уточнили в ведомстве.

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Информация о возгорании поступила в пожарно-спасательную службу Иркутска днем 11 декабря. Семейный спа-центр расположен в поселке Молодежном Иркутского района, на улице Трактовой.

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На момент прибытия первых пожарных расчетов посетителей в спа-центре не было. Работу спасателей осложнили сильные порывы ветра и конструктивная особенность центра. К тушению привлекли 18 сотрудников МЧС и пять машин.

В начале декабря шесть человек спасли из пожара в сервисном центре на северо-западе Москвы.