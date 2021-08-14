Сознавшегося в убийстве родных 13-летней девочки в Тайшете отправили в СИЗО

Жителя Тайшета, обвиняемого в убийстве двух родственников 13-летней девочки, которую он удерживал в доме, отправили на два месяца в СИЗО. Об этом сообщили на сайте СК по Иркутской области.

Мужчина был задержан в пятницу. Полицию вызвала мама одноклассницы девочки, которая написала ей СМС с просьбой помочь. Прибывшие на место оперативники обнаружили в подполье сарая тела двух ее убитых родственников — ее 74-летней бабушки и 48-летнего дяди.

Задержанный в ходе допроса признался в двойном убийстве. Он заявил, что «ни с того ни с сего схватил молоток» и начал бить своих жертв по голове. Ранее он уже был судим за тяжкие преступления, в том числе за убийство.

Мать девочки была лишена родительских прав. Ее воспитанием занималась бабушка. Школьницу доставили из Тайшета в Иркутск. Девочку доставили в областную больницу. Уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Афанасьева заявила, что пострадавшей может понадобиться помощь психиатра.

СК ранее показал видео допроса задержанного. Предположительно, он является сыном соседки пострадавшей.