Происшествия 26 декабря 2023, 11:46 Создателя мультфильма Mr. Freeman объявили в розыск МВД объявило в розыск мультипликатора и автора сериала Mr. Freeman Мунтяна РИА «Новости»

Читать 360tv в

Мультипликатора Павла Мунтяна* объявили в розыск по статье уголовного кодекса. Об этом сообщило РИА «Новости».

Имя автора анимационных фильмов Mr. Freeman появилось в базе МВД. По информации издания, против мультипликатора возбудили уголовное дело за распространение фейков о действиях ВС России.

Реклама

Анимационный российский веб-сериал Mr. Freeman выходил с 2009 года на Youtube. Мультфильм затрагивал социальные и философские темы и набрал популярность в Сети.

Ранее в розыск объявили создателя мультфильма «Масяня» Олега Куваева*. Против него возбудили уголовное дело из-за публикации видео в поддержку ВСУ. По информации СМИ, в анимационном ролике мультипликатор призвал российских военнослужащих сдаваться в плен ВСУ.

Куваев* также дискредитировал ВС России, публиковал фейки о политике российской власти и собирал средства для армии Украины. Мультипликатор уехал из России и сейчас проживает на территории Израиля.

* Включен в реестр иноагентов по решению Минюста.