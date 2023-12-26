26 декабря 2023, 11:46
Создателя мультфильма Mr. Freeman объявили в розыск
МВД объявило в розыск мультипликатора и автора сериала Mr. Freeman Мунтяна
Мультипликатора Павла Мунтяна* объявили в розыск по статье уголовного кодекса. Об этом сообщило РИА «Новости».
Имя автора анимационных фильмов Mr. Freeman появилось в базе МВД. По информации издания, против мультипликатора возбудили уголовное дело за распространение фейков о действиях ВС России.
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Анимационный российский веб-сериал Mr. Freeman выходил с 2009 года на Youtube. Мультфильм затрагивал социальные и философские темы и набрал популярность в Сети.
Ранее в розыск объявили создателя мультфильма «Масяня» Олега Куваева*. Против него возбудили уголовное дело из-за публикации видео в поддержку ВСУ. По информации СМИ, в анимационном ролике мультипликатор призвал российских военнослужащих сдаваться в плен ВСУ.
Куваев* также дискредитировал ВС России, публиковал фейки о политике российской власти и собирал средства для армии Украины. Мультипликатор уехал из России и сейчас проживает на территории Израиля.
* Включен в реестр иноагентов по решению Минюста.
МВД РФ
Россия
Иноагенты
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