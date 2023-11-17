Происшествия 17 ноября 2023, 13:04 Советского кинохудожника развели в Москве почти на 450 тысяч рублей — СМИ Shot: мошенники развели советского кинохудожника в Москве почти на 450 тыс. руб. Telegram

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В Москве телефонные мошенники развели советского кинохудожника Игоря Лемешева почти на 450 тысяч рублей. Они представились сотрудниками Центробанка и запугали пенсионера, передал Telegram-канал Shot.

По данным СМИ, злоумышленники представились сотрудниками Центробанка и сообщили Лемешеву, что с его счетов пытаются списать деньги. Для того чтобы это избежать, ему настоятельно посоветовали снять средства и перевести на «безопасную» карту. Общая сумма ущерба составила 446 тысяч рублей.

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Позже мужчина понял, что обманули и обратился в полицию. Проводится проверка.

Игорь Лемешев — заслуженный художник России, член Союза Кинематографистов РФ и Союза художников РФ. Он работал художником-оформителем в Большом театре, оформил множество киноплакатов советских картин. Среди них: «Сталкер» и «Мы из джаза».

В среду, 15 ноября, телефонные мошенники обманули пожилую москвичку, предложив ей зарабатывать на инвестициях после продажи ее квартир за 18,7 миллиона рублей.