Советский спецкор Валентин Двинин умер в Москве

Советского журналиста Валентина Двинина обнаружили мертвым в своей московской квартире. Ему был 91 год. Причины смерти данный момент неизвестны.

Двинин во времена СССР находился на должности первого зарубежного спецкора. Он начал свою карьеру в системе отечественного радиовещания в 1951 году. Затем через пять лет запустил корпункт Гостелерадио СССР во Франции.

Двинин был в числе первых зарубежных корреспондентов в СССР, допущенных за рубеж, напомнили в Nation News.