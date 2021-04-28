28 апреля 2021, 12:33
Советский спецкор Валентин Двинин умер в Москве
Советского журналиста Валентина Двинина обнаружили мертвым в своей московской квартире. Ему был 91 год. Причины смерти данный момент неизвестны.
Двинин во времена СССР находился на должности первого зарубежного спецкора. Он начал свою карьеру в системе отечественного радиовещания в 1951 году. Затем через пять лет запустил корпункт Гостелерадио СССР во Франции.
Двинин был в числе первых зарубежных корреспондентов в СССР, допущенных за рубеж, напомнили в Nation News.