Советская ракета «Циклон-3» взорвалась в космосе спустя 29 лет

По ее данным, разрушение отслужившей ступени, которую в Пентагоне обозначили SL-14, произошло 12 февраля в 13:46 мск.

В эскадрильи отметили, что инцидент не был вызван столкновением с другим космическим объектом. При этом о том, что ракета взорвалась, напрямую не говорится.

Представляют ли обломки опасность для спутников, неизвестно.

Трехступенчатую ракету «Циклон-3» запустили 14 августа 1991 года с космодрома Плесецк. Ее разработали в 1970-х годах для вывода космических аппаратов на низкую и среднюю орбиту (от 150 до 1000 километров). Полезная нагрузка «Циклона-3» составляла до четырех тонн. Последний запуск ракеты такого типа состоялся в 2009 году.