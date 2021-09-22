Советника президента Зеленского попытались убить

На Сергея Шефира, который является советником президента Украины, совершено покушение около села Лесники в Киевской области. Его шофер получил огнестрельное ранение, а сам чиновник не пострадал. Об этом сообщило украинское издание «Страна».

Издание уточнило, что в водителя попали три пули. Он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

МВД Украины подтвердило, что автомобиль первого помощника Зеленского обстреляли под Киевом. В машину стреляли более 10 раз, уточнило РИА «Новости».

Сергей Шефир — друг и бизнес-партнер президента Украины Владимира Зеленского. До того, как стать первым помощником президента Украины в 2019 году, Шефир занимался продюсированием фильмов, телепрограмм. В частности, он продюсировал такие сериалы, как «Сваты» и «Слуга народа». Он является директором и основателем «Студии Квартал-95».

Владимир Зеленский находится сейчас в США, в Нью-Йорке, он участвует в работе 76-й Генассамблеи ООН. О его реакции на покушение на Шефира пока ничего не известно.

Зато известно, что президент Украины положительно отреагировал на заявление турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана об «аннексии» Крыма.