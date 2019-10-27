Советник Трампа рассказал об избавлении от тела аль-Багдади

Советник не уточнил, как именно поступят с трупом. О’Брайен также рассказал, что операция по ликвидации боевика носила имя американки Кайлы Мюллер, убитой в плену в 2015 году. По сообщениям СМИ, аль-Багдади принимал участие в пытках девушки.

27 октября президент США Дональд Трамп заявил об уничтожении аль-Багдади во время операции американских военных в Сирии.

Минобороны РФ усомнилось в операции по ликвидации лидера ИГ* Подробнее

Трамп уточнил, что террорист с тремя своими детьми пытался скрыться в тоннеле. При подходе военных он взорвал пояс смертника. В результате все четверо погибли. Тела завалило обломками. Установить, что одно из них принадлежит аль-Багдади, удалось с помощью экспертизы ДНК.

Сообщения о ликвидации террориста появлялись несколько раз. В 2017 году о вероятном уничтожении аль-Багдади заявляли в российском Минобороны. Эта информация не подтвердилась.

В 2011 году США уничтожили террориста Осаму Бен Ладена. Его тело было захоронено в море.