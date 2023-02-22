Происшествия 22 февраля 2023, 15:14 Советник Пушилина заявил о беспрецедентном обстреле ДНР со стороны ВСУ Советник врио главы ДНР: системы ПВО республики сбивали снаряды ВСУ всю ночь 22 февраля РИА «Новости»

Читать 360tv в

В ночь на 22 февраля ДНР подверглась беспрецедентному обстрелу со стороны украинских военных, заявил советник врио главы республики Игорь Кимаковский. В эфире Первого канала он рассказал, что системы ПВО сбивали вражеские снаряды до самого утра.

Был беспрецедентный обстрел, всю ночь работали [системы] ПВО не только в городе (Донецке — прим. ред.), но и во многих наших других городах, в том числе в Дебальцеве, в Мариуполе», — уточнил советник Дениса Пушилина.

Реклама

Другой советник врио главы республики Ян Гагин рассказал, что российские военнослужащие улучшили свои позиции в Артемовске. По его словам, сейчас ВС России ведут бои практически в центре города. Гагин добавил, что инициатива полностью на стороне РФ.

Реклама

Военный историк Юрий Кнутов предположил, что Артемовск могут освободить от ВСУ в ближайшие две-три недели. Эксперт заявил, что вскоре город окружат, после чего в нем повторится история Мариуполя. По мнению Кнутова, президент Украины Владимир Зеленский вынужден признать, что бороться за населенный пункт больше не имеет смысла.