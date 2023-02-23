Происшествия 23 февраля 2023, 17:08 Советник главы Минспорта Ирана погиб в авиакатастрофе — СМИ Tasnim: советник главы Минспорта Ирана Ахмади погиб при крушении вертолета на юге страны

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В результате крушения вертолета на юге Ирана погиб советник министра спорта страны Исмаил Ахмади, сообщило агентство Tasnim. По данным издания, остальных находившихся на борту госпитализировали с повреждениями различной степени тяжести.

По предварительной информации, на борту вертолета находились 12 человек. В результате крушения двое получили серьезные травмы — одним из них оказался советник министра спорта Ирана Исмаил Ахмади. Медики не сумели спасти его жизнь, функционер погиб.

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Агентство IRNA сообщило, что тяжелое ранение также получил еще один сотрудник министерства. Он стал второй жертвой авиакатастрофы.

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Вертолет с министром спорта разбился 23 февраля во время посадки в городе Бафт. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб, они устанавливают обстоятельства ЧП. Медики госпитализировали выживших пассажиров, министр спорта находится в стабильном состоянии.

Частный вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку 20 февраля в Кузбассе. СК возбудил уголовное дело по факту ЧП, сообщила радиостанция «Говорит Москва».