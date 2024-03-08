Происшествия 08 марта 2024, 12:50 Советник главы МЧС Щербаков попал в аварию на юго-востоке Москвы РБК: советник главы МЧС Щербаков попал в ДТП на Рязанском проспекте в Москве Alexey Belkin/Business Online/globallookpress

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Советник главы МЧС Алексей Щербаков стал участником аварии в ЮВАО. В результате аварии никто не пострадал, сообщил РБК.

В пресс-службе МЧС изданию уточнили, что советник министра Алексей Щербаков в момент аварии находился в служебном автомобиле на пассажирском кресле. После случившегося он дождался автоинспекторов.

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По информации Telegram-канала Mash, служебный автомобиль Toyota Camry с Щербаковым столкнулся с машиной BMW X5. Авария произошла на пересечении Рязанского проспекта и улицы Академика Скрябина.

Дождавшись приезда экстренных служб, чиновник уехал с места с коллегами-спасателями.

Накануне массовое ДТП произошло в Москве на северо-восточной хорде (СВХ) в Отрадном. Там дорогу не поделили шесть легковушек и минивэн.