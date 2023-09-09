Происшествия 09 сентября 2023, 17:42 Советник главы Крыма сообщил о пожаре в военной части в Симферополе Советник главы Крыма Крючков: пожар в воинской части в Симферополе локализовали Пресс-служба МЧС

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Бытовое возгорание произошло в воинской части в Симферополе, пожарные службы локализовали огонь. Об этом сообщил советник главы Крыма Сергея Аксенова Олег Крючков в Telegram-канале.

По его словам, сообщения о «масштабном пожаре» не соответствовали действительности. Он назвал пожар обычным бытовым возгоранием и добавил, что два автомобиля пожарной службы оперативно локализовали огонь.

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Советник главы Крыма призвал людей не паниковать из-за случившегося и добавил, что украинские СМИ стремятся дезинформировать россиян.

«Любой пожар в Симферополе украинская пропаганда стремится превратить в „перемогу“. Не выйдет», — указал Крючков.