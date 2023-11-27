Происшествия 27 ноября 2023, 02:33 Советник главы Крыма предупредил об украинских фейках в соцсетях Крючков: зафиксировали украинские фейки на фоне непогоды в Крыму Unsplash

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Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков предупредил россиян, что украинцы в социальных сетях распространяют недостоверную информацию на фоне непогоды в регионе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Фиксируем массовые украинские вбросы в чатах и соцсетях для нагнетания ситуации», — написал Крючков.

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Он призвал людей доверять только официальным источникам информации. Крючков также сообщил в своем канале, что в Крыму вывели на улицы всю коммунальную и автодорожную технику, чтобы устранить последствия урагана. Советник попросил крымчан утром остаться дома и не выезжать на своем транспорте.

Позже он сообщил об эвакуации 100 человек из отеля «Рибера» в Евпатории в другие гостиницы, отметив, что в других районах полуострова зафиксировали повреждения курортной инфраструктуры.

Ранее Крючков рассказал, что около 500 тысяч крымчан остались без света из-за шторма. В числе самых пострадавших районов оказались Черноморский, Сакский, Белогорский, Симферопольский, Октябрьский, Бахчисарайский и Ленинский.