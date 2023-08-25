Происшествия 25 августа 2023, 18:40 Советник главы Крыма опроверг эвакуацию жителей Советник главы Крыма Крючков: власти республики не проводили эвакуацию населения Unsplash

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Сообщения об эвакуации населения в Крыму не соответствуют действительности — их вбросили в Сеть украинские злоумышленники для создания паники. Об этом заявил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков в Telegram-канале.

«Эвакуации в Крыму не производится. ЦИПСО рассылает жителям Крыма и туристам фейковые сообщения о якобы „эвакуациях“, чтобы спровоцировать панику», — указал он.

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Крючков добавил, что большинство крымчан не поверили сообщениям. Они оставляли комментарии: «Чей Крым и Донбасс?» или «Вам „Калибр“ или „Гераньку?“».

В МЧС Крыма данные об эвакуации назвали «очередными потугами киевского режима на невозможную „перемогу“». В ведомстве посоветовали жителям отслеживать ситуацию с помощью официальных ресурсов, а не сомнительных рассылок.

Ранее турецкий политик Унвер Сель порекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому забыть о Крыме. Он отметил, что киевский режим продемонстрировал свое неуважение к выбору жителей полуострова.