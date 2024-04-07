Происшествия 07 апреля 2024, 04:48 Гагин назвал террористов «Крокуса» хорошо подготовленными наемниками Гагин: исполнители теракта в «Крокусе» были хорошо подготовленными наемниками РИА «Новости»

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Террористы, которые напали на «Крокус» — хорошо подготовленные наемники, их наняли украинские спецслужбы. Об этом заявил советник главы Донецкой Народной Репспублики Ян Гагин в беседе с РИА «Новости».

«Надо отметить: во-первых, это не инициативщики — это наемники, действовали они действительно профессионально. То есть у них была военная подготовка», — сказал он.

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По словам Гагина, террористы явно не в первый раз держали в руках оружие, они умели обращаться с ним. Вероятно, до событий в «Крокусе» эти люди уже убивали. Они могли это делать в ИГИЛ*, Сирии или Африке.

После завершения теракта злоумышленники направились в сторону украинской границы. Это указывает на след Украины в случившемся.

«Естественно, этот коридор захода на Украину им обещали именно в каком-то определенном месте. Это явный след работы спецслужб», — отметил Гагин.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что истинные организаторы теракта в «Крокусе» прячутся в тени ИГИЛ*. По его мнению, зачинщиками случившегося являются официальные лица «нацистской Украины».

*ИГ («Исламское государство») — запрещенная в России террористическая группировка.