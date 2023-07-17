Происшествия 17 июля 2023, 15:29 Совещание Путина по ситуации с Крымским мостом проведут в открытом формате Песков: Путин проведет совещание по Крымскому мосту в открытом формате РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин вечером 17 июля проведет совещание по ситуации с Крымским мостом. Оно состоится в открытом формате, заявил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Да, покажут в эфире», — подчеркнул представитель Кремля.

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В ходе совещания, в частности, должен выступить вице-премьер Марат Хуснуллин, который руководит правительственной комиссией по ликвидации последствий ЧП.

По факту атаки на Крымский мост возбудили дело о теракте. Жертвами стали два человека — мужчина и женщина. Их дочь находится в больнице. Девочка в сознании и может дышать самостоятельно.

Известно, что семья проживала в Белгородской области и направлялась в Крым, чтобы провести вместе отпуск.

По данным детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, с подростком сейчас находятся дядя и тетя. Она выразила надежду, что девочка поправится в ближайшее время.