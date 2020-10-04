Совершивший жесткую посадку в Якутии вертолет Ми-2 нашли. Пилота и пассажиров эвакуировали

Спасатели нашли в лесу вертолет Ми-2, который совершил жесткую посадку недалеко от Среднеколымска. Пилота и шестерых пассажиров эвакуировали. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании «Полярные авиалинии».

«Для поиска и эвакуации пассажиров и пилота было задействовано воздушное судно Ми-8МТВ „Полярных авиалиний“. <…> Примерно в 60 километрах [от Среднеколымска] в лесном массиве визуально были обнаружены семь человек: шесть пассажиров и пилот. Экипаж произвел посадку и эвакуировал их. Пострадавших нет», — приводит ТАСС текст сообщения авиакомпании.

Ранее перевозчик сообщил об аварийной посадке частного вертолета Ми-2 недалеко от Среднеколымска. ЧП произошло, когда в Москве была глубокая ночь. На поиски людей на другом вертолете вылетели три спасателя и полицейский.

Причину аварии предстоит установить специалистам.