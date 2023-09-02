Происшествия 02 сентября 2023, 17:06 Совершеннолетняя девушка и подросток погибли в горящей машине в Алапаевске ГИБДД: девушка и подросток скончались в ДТП с горящей машиной в Алапаевске РИА «Новости»

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В Алапаевске Свердловской области утром 2 сентября Hyundai Solaris съехал с дороги и врезался в дерево. Легковушка вспыхнула. Кроме водителя, в машине находились 18-летняя девушка и 16-летний подросток. Они погибли в горящем авто, сообщили в пресс-службе областного УГИБДД.

За рулем иномарки, по предварительным данным, был 30-летняя местная жительница. На подъезде к коллективному саду «Южный» она начала ехать на небезопасной скорости, из-за чего потеряла контроль управления и врезалась в дерево.

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«В иномарке были два пассажира, 18-летняя сестра водителя и ее 16-летний пасынок, они погибли», — отметили в ГИБДД.

Правоохранители также установили, что пассажиры не пристегнулись ремнями безопасности. Кроме того, сама водитель была пьяной.

Женщину поместили в изолятор временного содержания местного ОВД. Против нее возбудят уголовное дело по статье о нарушении ПДД в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

Накануне, 1 сентября, непристегнутый пассажир ВАЗ погиб в ДТП в Ростовской области. За рулем находился пьяный 21-летний водитель.