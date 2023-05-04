Эксклюзив 04 мая 2023, 18:05 Соучастницу убийства школьницы на стриме в Петербурге арестовали

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Красногвардейский райсуд Петербурга арестовал соучастницу подозреваемого в убийстве 13-летней школьницы на камеру. Срок ареста — до 2 июля 2023 года.

Суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении несовершеннолетней под стражу. Ее задержали, однако обвинение ей не предъявляли. Сама девушка, как ни странно, не возражала против ареста, однако защита и законный представитель просили для нее более мягкой меры пресечения — запрета определенных действий, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

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«360» снял видео из зала суда, возле которого собралось множество представителей прессы. Девушку привели полицейские. Она вначале завесила лицо волосами, а затем один из правоохранителей сам надвинул ей капюшон до самого лба, чтобы скрыть от камер. Сам процесс проходил в закрытом режиме.

Убийство произошло днем 30 апреля. Правоохранители задержали 16-летнего парня и его 15-летнюю знакомую. По версии следствия, подростки совершили хладнокровное убийство ради самоутверждения, без серьезных мотивов. Они заманили девочку в лес под предлогом пикника, затем до смерти забили молотком и бросили тело в заранее выкопанную яму. Подростки написали матери жертвы с ее телефона и от ее имени. Дочь якобы сообщила, что любит маму, но уходит навсегда.

Известно, что подозреваемый интересовался оккультизмом, ходил к психологу и иногда приносил в школу молоток. Парень признался в убийстве. Красногвардейский суд Петербурга арестовал его также на два месяца.

Его знакомую заподозрили в соучастии в преступлении (часть 5 статьи 33, пункты в, ж части 2 статьи 105 УК РФ).