10 июля 2023, 10:59
Соцучреждения пострадали при обстреле села Куршановичи в Брянской области
Губернатор Брянской области Богомаз: ВСУ обстреляли село Куршановичи
Украинские войска обстреляли село Куршановичи в Климовском районе. Снаряды повредили детский сад, здание почты и другие гражданские объекты, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.
«Сегодня ВСУ совершили обстрел села Куршановичи Климовского района. Пострадавших нет», — написал он.
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Повреждения зафиксировали в двух жилых домах и объектах социальной инфраструктуры, а именно в зданиях детского сада, почты и магазина. Александр Богомаз сообщил, что оперативные службы выехали на место событий.
Днем ранее в Брянской области системы ПВО сбили две украинские ракеты, сообщили «Известия». Обломки разрушили в поселке Бытошь пилораму. ВСУ выпустили не меньше восьми мин по Успенскому Каменскому монастырю в населенном пункте Забрама. Стены обители устояли, местные жители не пострадали.
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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