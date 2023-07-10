Важное 10 июля 2023, 10:59 Соцучреждения пострадали при обстреле села Куршановичи в Брянской области Губернатор Брянской области Богомаз: ВСУ обстреляли село Куршановичи

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Украинские войска обстреляли село Куршановичи в Климовском районе. Снаряды повредили детский сад, здание почты и другие гражданские объекты, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Сегодня ВСУ совершили обстрел села Куршановичи Климовского района. Пострадавших нет», — написал он.

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Повреждения зафиксировали в двух жилых домах и объектах социальной инфраструктуры, а именно в зданиях детского сада, почты и магазина. Александр Богомаз сообщил, что оперативные службы выехали на место событий.

Днем ранее в Брянской области системы ПВО сбили две украинские ракеты, сообщили «Известия». Обломки разрушили в поселке Бытошь пилораму. ВСУ выпустили не меньше восьми мин по Успенскому Каменскому монастырю в населенном пункте Забрама. Стены обители устояли, местные жители не пострадали.