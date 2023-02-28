Происшествия 28 февраля 2023, 14:06 Соцработница украла деньги у своей слепой подопечной в Тюмени

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В Тюмени социальный работник украла денежные средства с банковской карты пожилой слепой женщины, за которой ухаживала. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на telegram-канал областной прокуратуры.

Суд установил, что летом 2021 года обвиняемая помогала своей подопечной снять деньги со счета банковской карты. Воспользовавшись случаем, соцработник сняла с карты 20 тысяч рублей и присвоила их.

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Отмечается, что суд приговорил женщину к одному году лишения свободы условно.

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