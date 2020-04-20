Москвичка нашла труп женщины прямо перед одним из подъездов жилого многоквартирного дома. Приехавшие на место сотрудники полиции не обнаружили внешних признаков насильственной смерти. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

По предварительной причине, женщина скончалась от острой сердечной недостаточности, уточнил источник.

Инцидент произошел на северо-востоке Москвы по улице Ботаническая. Труп женщины направлен в городской морг. О ее смерти правоохранители сообщили ее 22-летнему сыну.

По данным телеканала РЕН ТВ, 48-летняя женщина была госпитализирована 17 апреля, после того, как ей стало плохо. Отмечается, что женщина страдала циррозом печени. Telegram-канал «112» сообщил, что женщину 19 апреля привезли домой социальные работники в защитных костюмах и оставили на лавочке у подъезда, где она позже скончалась.

Как пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения, москвичку не бросали. Соцработники встретили женщину у дома и хотели помочь сопроводить ее до квартиры.

В пресс-службе департамента отметили, что пациентка была госпитализирована в больницу ГКБ52 17 апреля с подозрением на пневмонию. Женщина жаловалась на слабость и повышенную температуру (37-37,5).

Врачи осмотрели пациентку и провели необходимые обследования, а также взяли анализ на COVID-19 и сделали КТ легких, говорится в материале агентства.

«По данным томографии, изменений в легких не было. Тест на инфекцию дал отрицательный результат. Подозрения на коронавирус не подтвердились. В связи с этим, а также отсутствием симптомов, являющихся основанием для госпитализации, на следующий день, 18 апреля, пациентка была выписана», — рассказали в пресс-службе департамента.

Там также отметили, что женщине рекомендовали вызвать врача на дом, она была активна, самостоятельно передвигалась. Из больницы она уехала на социальном такси.

«Возле подъезда женщине стало плохо, социальные работники незамедлительно вызвали скорую и попросили спуститься вниз сына женщины. Скорая приехала в течение 11 минут и, к сожалению, констатировала смерть», — цитирует агентство сообщение в пресс-службы.

По факту случившегося сейчас проходит внутренняя проверка. В пресс-службе добавили, что точная причина смерти будет известна по результатам вскрытия.