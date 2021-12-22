22 декабря 2021, 13:21
Сотрудницы Куртамышского отдела полиции подрались. Проводится проверка
Сотрудники Куртамышского отдела полиции устроили драку. Начальник УМВД России по Курганской области Дмитрий Свинов поручил провести служебную проверку. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.
«По факту инцидента, имевшего место в межмуниципальном отделе полиции „Куртамышский“, начальником УМВД России по Курганской области назначено проведение служебной проверки, направленной на установление всех обстоятельств произошедшего», — рассказали в ведомстве.
После выяснения обстоятельств случившегося сотрудники органов примут решение, как поступить с зачинщицами драки.