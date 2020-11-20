«Сотрудницы банка» похитили у бизнесмена деньги с личного счета

Мужчина обратился в полицию и сообщил, что ему позвонила женщина, выдавшая себя за работницу банка. Она заявила, что приложения на его телефоне содержат вирусы. Незнакомка пояснила, что переключит мужчину на специалиста из технического отдела. Им оказалась еще одна девушка, которая заставила бизнесмена скачать программу, позволяющую удаленно управлять чужим гаджетом.

«Эксперт» отметила, что сперва необходимо удалить якобы вредоносные приложения «Али Экспресс» и «Тиндер». Мужчина не стал упираться и исполнил наставление. После этого аферистка попросила открыть приложение банка и положить телефон экраном вниз. Предприниматель вновь послушался, а когда опомнился, обнаружил пропажу денег.

В итоге с двух банковских карт исчезли в общей сложности 60 тысяч рублей. По информации издания, полиция сделала запрос по двум номерам, с которых звонили потерпевшему.