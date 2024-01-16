Происшествия 16 января 2024, 09:06 Сотрудницу УК в Новосибирске оштрафовали после перелома позвоночника у ребенка Суд в Новосибирске оштрафовал сотрудницу УК за неубранную от снега лестницу Прокуратура Новосибирской области / Telegram

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Сотрудницу управляющей компании в Новосибирске приговорили к штрафу в 30 тысяч рублей после того, как 10-летний мальчик сломал позвоночник, упав с лестницы во дворе, которую не почистили от снега и льда. О вынесении приговора сообщила региональная прокуратура.

ЧП произошло в феврале минувшего года. Ребенок, который упал с неочищенной лестницы, получил компрессионный перелом позвоночника.

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После случившегося возбудили дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Отвечала за уборку снега и льда сотрудница управляющей компании, но свои обязанности не выполнила. Дело рассмотрел Калининский районный суд, признав женщину виновной. Ей назначили штраф в 30 тысяч рублей.

Пока приговор не вступил в законную силу, заключили в пресс-службе.