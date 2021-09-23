Сотрудницу ростовского спортивного центра приговорили к тюрьме за махинации с «мертвыми душами»

Сотрудницу отдела кадров спортивного центра в Ростове признали виновной в мошенничестве. Об этом написал «Царьград».

Выяснилось, что женщина по документам оформила на работу шесть человек, которых на самом деле не существовало. На протяжении шести лет несуществующим сотрудникам начислялась зарплата, которую присваивала себе осужденная. В общем сложности она похитила более 2,4 миллиона.

Суд приговорил женщину к трем годам в колонии общего режима.