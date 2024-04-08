Происшествия 08 апреля 2024, 18:31 Сотрудницу пункта выдачи заподозрили в похищении товара на 700 тысяч рублей в Нижегородской области

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Уголовное дело возбудили против работницы пункта выдачи заказов. Женщину заподозрили в похищении товара на 700 тысяч рублей в Навашине Нижегородской области. Об этом сообщило агентство «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, злоумышленница похищала товары из посылок в течение года. Она делала заказы с разных аккаунтов, содержимое посылок оставляла себе, а пустые коробки отправляла на склад. Таким способом ей удалось похитить бытовую технику и одежду на крупную сумму.

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Отмечается, что работнице пункта выдачи грозит до шести лет лишения свободы.