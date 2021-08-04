Сотрудницу прокуратуры избили в Выборге

В Ленинградской области задержали двух человек, которые напали на сотрудницу прокуратуры. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональный следственный комитет.

Накануне сотрудница прокуратуры проводила проверку в одной из кофеен Выборга из-за задержек заплат. Однако хозяева заведения встретили ее агрессивно. Они нанесли женщине множественные удары руками и ногами, причинив ей физическую боль и моральные страдания. Правоохранители поймали нападавших.