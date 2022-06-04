Сотрудницу МВД в Москве задержали за фальшивую прописку мигрантов

В рамках расследования уголовного дела о незаконной регистрации более 1,5 тысячи мигрантов представители силовых структур задержали сотрудницу московской полиции. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на осведомленный источник в правоохранительных органах. Задержание произошло в четверг, 2 июня.

«В четверг в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по статье об „организации незаконной миграции“, была задержана сотрудница ОВМ ОМВД России по району Покровское-Стрешнево», — рассказал собеседник агентства.

По словам источника, уголовное дело было возбуждено в конце 2021 года. Как удалось выяснить следствию, неизвестные подавали поддельные документы в миграционный отдел. В результате за период 2020–2021 года таким образом оформили более 1,5 тысячи мигрантов. Задержанная за материальное вознаграждение проводила оформления с января по июль 2021 года. Какую сумму она получила в результате, в настоящее время неизвестно.

После задержания в отделе полиции была начата служебная проверка.

Информацию о проверке по факту причастности сотрудницы к организации незаконной миграции подтвердили в пресс-службе московского главка МВД РФ. Там отметили, что в случае установления вины она будет уволена со службы и привлечена к ответственности в соответствии с законом.