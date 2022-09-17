Сотрудница завода «Адмиралтейские верфи» пострадала от падения листа металла | 360°

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Сотрудница завода «Адмиралтейские верфи» пострадала от падения листа металла

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Лист металла упал на сотрудницу завода «Адмиралтейские верфи». В результате женщина получила серьезные травмы. Об этом сообщил 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах Санкт-Петербурга.

Металлический лист обрушился на 59-летнюю пострадавшую днем 14 сентября. Медики диагностировали у нее гематому, ссадину спины, травму грудной клетки, а также закрытые переломы левых ребер.

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На данный момент сотрудники полиции выясняют обстоятельства случившегося, передали «Невские новости».

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