Эксклюзив 16 января 2023, 18:57 Сотрудница пункта выдачи Ozon в Нижнем Новгороде напала на клиентов Нападение сотрудницы нижегородского пункта выдачи Ozon на клиентов сняли на видео

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Сотрудница одного из пунктов выдачи маркетплейса Ozon в Нижнем Новгороде напала на посетителей, пришедших забрать оформленный заказ. Видео появилось в распоряжении «360».

Товар хотели забрать две взрослые женщины и несовершеннолетний мальчик. В кадр попала сотрудница пункта выдачи, которая в нецензурной форме сообщала кому-то по телефону о пришедших клиентах.

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После этого девушка заявила, что не будет выдавать заказ, и начала выгонять пришедших из помещения. На просьбу вернуть средства за приобретенный товар она ответила, что денег у посетителей не принимала и вновь обругала их матом.

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«Вы не имеете права меня выгонять, я заплатила деньги за товар, выдайте мне его. Я звоню в полицию», — обратилась к ней одна из женщин.

В какой-то момент сотрудница обнаружила, что ее снимает камера и бросилась на посетителей. На видео женщины утверждали, что от ее действий пострадал ребенок. Клиенты начали звонить в полицию и отцу мальчика.

В компании Ozon извинились перед клиентами за произошедшее, назвав проявление любой агрессии к клиентам, тем более физической силы и оскорблений, неприемлемым.

«Мы осуждаем поведение оператора пункта и незамедлительно приняли меры — на данный момент сотрудник больше не работает в пункте», — подчеркнули в пресс-службе Ozon.