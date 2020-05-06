Сотрудница полиции сломала позвоночник, спасаясь на пожаре в Москве

В СНТ Троицкого округа Москвы случился пожар, в дачном доме находились сотрудница полиции московского метро и ее малолетний ребенок. Они выпрыгнули со второго этажа, в итоге 28-летнюю девушку госпитализировали.

«Горел двухэтажный частный дом, заявитель и ее ребенок выпрыгнули в окно, площадь возгорания — 50 квадратных метров», — рассказал «360» рассказал источник правоохранительных органах.

Девушку с ожогами отвезли в НИИ имени Склифосовского, позже у нее диагностировали перелом позвоночника. О состоянии ребенка не сообщается.

Ранее крупный пожар в частном доме произошел в Раменском, там в огне погибли сразу шесть человек.