Сотрудница полиции села пьяной за руль в ХМАО. Теперь ее уволят

Сотрудницу полиции остановили патрульные в Ханты-Мансийском автономном округе. Девушка оказалась за рулем в нетрезвом виде, поэтому теперь ее ждет увольнение. Об этом сообщила руководитель отдела информации и общественных связей УМВД по округу Ольга Абмайкина.

«17 марта сотрудники ДПС в Югорске остановили автомобиль, девушка за рулем имела явные признаки алкогольного опьянения, запахи сильные. Ее попросили пройти медосвидетельствование, она отказалась», — привело слова Абмайкиной РИА «Новости».

Руководитель отдела добавила, что во время составления протокола патрульные выяснили, что водитель является сотрудником УМВД по Югре. Сейчас правоохранители проводят проверку, а сама девушка находится в отпуске. После возвращения на работу ее ждет увольнение.

«Это правонарушение автоматически влечет увольнение из органов внутренних дел по отрицательным мотивам», — пояснила Абмайкина.

Ранее в соцсети появились сообщения, что пойманная в пьяном виде девушка работает в управлении собственной безопасности окружного УМВД. Абмайкина опровергла эту информацию.