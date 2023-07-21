Происшествия 21 июля 2023, 20:50 Сотрудница полиции из Бурятии спасла тонущего ребенка Глава МВД Колокольцев наградил сотрудницу из Бурятии за спасение тонущего ребенка YouTube

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Проводящая отпуск на реке Селенге лейтенант полиции из Бурятии Елена Мотькинова спасла трехлетнего ребенка, которого унесло течением. Рассказ сотрудницы появился на YouTube-канале МВД Медиа.

Мотькинова сообщила, что все произошло еще 9 июня. На берегу реки она сначала услышала крик девушки, а потом увидела, что мальчика уносит течением. Лейтенант полиции, не задумываясь, прыгнула в воду, доплыла до ребенка и за руку вытащила на сушу.

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Пострадавший успел наглотаться воды, поэтому сотрудница полиции оказала ему первую помощь, а потом, посадив вместе с матерью в свою машину, довезла до больницы.

«Я не считаю свой поступок героическим, потому что так же поступил бы любой сотрудник полиции», — заявила Мотькинова.

Официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк подчеркнула, что руководитель ведомства Владимир Колокольцев наградил старшего лейтенанта из Бурятии Елену Мотькинову ведомственной медалью «За смелость во имя спасения».