21 июля 2023, 20:50
Сотрудница полиции из Бурятии спасла тонущего ребенка
Глава МВД Колокольцев наградил сотрудницу из Бурятии за спасение тонущего ребенка
Проводящая отпуск на реке Селенге лейтенант полиции из Бурятии Елена Мотькинова спасла трехлетнего ребенка, которого унесло течением. Рассказ сотрудницы появился на YouTube-канале МВД Медиа.
Мотькинова сообщила, что все произошло еще 9 июня. На берегу реки она сначала услышала крик девушки, а потом увидела, что мальчика уносит течением. Лейтенант полиции, не задумываясь, прыгнула в воду, доплыла до ребенка и за руку вытащила на сушу.
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Пострадавший успел наглотаться воды, поэтому сотрудница полиции оказала ему первую помощь, а потом, посадив вместе с матерью в свою машину, довезла до больницы.
«Я не считаю свой поступок героическим, потому что так же поступил бы любой сотрудник полиции», — заявила Мотькинова.
Официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк подчеркнула, что руководитель ведомства Владимир Колокольцев наградил старшего лейтенанта из Бурятии Елену Мотькинову ведомственной медалью «За смелость во имя спасения».
Дети
МВД РФ
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