Сотрудница «Пятерочки» попыталась покончить с собой после замечаний на работе

Администратор магазина «Пятерочка» в Басманном районе Москвы попытался покончить с собой на работе. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.

Собеседник уточнил, что перед происшествием у девушки был конфликт с начальником — он сделал сотруднице несколько замечаний. После того, как начальник ушел, девушка закрылась в одном из-подсобных помещений и попыталась покончить с собой. Там ее нашли коллеги и вызвали скорую.

Медики приехали на место происшествия и оказали пострадавшей первую помощь. Жизни девушки ничего не угрожает.